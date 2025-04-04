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События

Круглые сутки ликвидируют последствия паводка в Макинске

паводки в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 00:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Макинске Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, для проведения аварийно-спасательных мероприятий привлечены четыре группировки в составе 130 человек, 13 единиц техники, 12 мотопомп и передвижная насосная станция из департаментов по ЧС Акмолинской области и ДЧС города Астаны.

"Спасатели приступили к откачке воды с подтопленных территорий. Работы проводятся в круглосуточном режиме", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что карагандинские спасатели помогают коллегам бороться с паводками в Акмолинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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