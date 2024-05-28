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Какие республиканские автодороги будут асфальтировать в этом году

Трасса из Алматы в Конаев, дорога, Капчагай, машины , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 08:32 Фото: Zakon.kz
Стали известны автодороги республиканской сети, которые будут асфальтировать в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По информации комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Казахстана, в рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги "Астана – Алматы" планируется уложить порядка 2,5 млн тонн асфальта.

"На текущий момент на дорогах республиканского значения уложили около одного миллиона тонн асфальтобетона. Например, на проектереконструкции коридора "Центр – Юг", соединяющий Астану и Алматы, уложено 560 тыс. тонн асфальтобетона. На проекте "Актобе – Кандыагаш" использовано 125 тыс. тонн", – сообщил председатель комитета автомобильных дорог минтранспорта Толеген Абдуллин.

Также в этом году реконструкцией дороги "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" предусмотрено использование 638 тыс. тонн асфальтобетона. А для завершения реконструкции дороги "Атырау – Астрахань" планируется уложить около 500 тыс. тонн асфальтобетона.

Напомним, что в текущем дорожно-строительном сезоне ведомство планирует охватить рекордные 12 тыс. км автодорог.

"Так, продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тыс. км дорог республиканской сети, и 4,2 тыс. км дорог местного значения", – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции. В приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Это 2,5 тыс. км дополнительных транспортных сообщений по всей республике.

К примеру, средним ремонтом охватят автодорогу "Жезказган – Петропавловск", которая проходит через территорию четырех областей. В Актюбинской области специалисты отремонтируют дорогу "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз", а в Восточно-Казахстанской и области Абай автодорогу, которая соединяет Усть-Каменогорск и Семей.

Стали известны сроки завершения реконструкции автодороги Актобе – Кандыагаш.

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