На каких автодорогах Казахстана идут ремонтные работы
Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
2 июля стало известно, где в Казахстане ремонтируют автодороги, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", продолжаются ремонтные работы на участке автодороги "Актобе-Карабутак". Протяженность участка составляет 202 км. Там проводятся работы по устройству выравнивающего слоя и ямочный ремонт.
Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
В Жамбылской области проводят текущие ремонтные работы на участке автодороги "Тараз – Кайнар", км 274-275.
Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
На участке автодороги А-16 "Жезказган – Петропавловск" км 686-706 также проводится средний ремонт.
Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
Помимо этого, из-за ремонта на несколько дней будет перекрыт участок трассы "Атырау – Уральск".
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