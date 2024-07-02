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На каких автодорогах Казахстана идут ремонтные работы

Ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 04:30 Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
2 июля стало известно, где в Казахстане ремонтируют автодороги, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", продолжаются ремонтные работы на участке автодороги "Актобе-Карабутак". Протяженность участка составляет 202 км. Там проводятся работы по устройству выравнивающего слоя и ямочный ремонт.

Ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 04:30

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

В Жамбылской области проводят текущие ремонтные работы на участке автодороги "Тараз – Кайнар", км 274-275.

Ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 04:30

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

На участке автодороги А-16 "Жезказган – Петропавловск" км 686-706 также проводится средний ремонт.

Ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 04:30

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

Помимо этого, из-за ремонта на несколько дней будет перекрыт участок трассы "Атырау – Уральск".

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