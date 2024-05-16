В зоопарке Шымкента стало больше змей

Пресс-служба зоопарка Шымкента поделилась радостным событием с подписчиками. Как оказалось, в змеиной семье появились долгожданные малыши, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркнули, что малыши до определенного возраста находятся на карантине.



"У пары тигровых питонов морфы "гранит" вылупились прекрасные змееныши! Молодым родителям исполнилось по 5 лет! Самка высиживала кладку чуть менее 60 дней. Как только первый малыш прорезал оболочку яйца, мама покинула кладку и детеныши благополучно через определенное время появились на свет". Пресс-служба зоопарка Шымкента

Также отмечено, что все питончики уже полиняли.

В январе 2024 года зоопарк Шымкента делился другой новостью. Тогда там родились три львенка.