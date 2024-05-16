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В зоопарке Шымкента стало больше змей

В зоопарке Шымкента родились детеныши тигровых питонов, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:34 Фото: pxhere
Пресс-служба зоопарка Шымкента поделилась радостным событием с подписчиками. Как оказалось, в змеиной семье появились долгожданные малыши, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркнули, что малыши до определенного возраста находятся на карантине.

"У пары тигровых питонов морфы "гранит" вылупились прекрасные змееныши! Молодым родителям исполнилось по 5 лет! Самка высиживала кладку чуть менее 60 дней. Как только первый малыш прорезал оболочку яйца, мама покинула кладку и детеныши благополучно через определенное время появились на свет".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Также отмечено, что все питончики уже полиняли.

В январе 2024 года зоопарк Шымкента делился другой новостью. Тогда там родились три львенка.

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