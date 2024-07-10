Зоопарк Шымкента похвастался историческим событием

Администрация зоопарка Шымкента поделилась хорошей новостью. Как оказалось, у них родился дикий зубр, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения на странице в Instagram за 9 июля 2024 года.



"Родила одна из особенных жительниц нашего зоопарка, представитель семейства полорогих, зубр. Это один из исторических случаев среди зоопарков в мире. В первой четверти ХХ века из-за природных и чаще всего антропогенных условий в Европе численность зубров упала всего до 30 голов". Пресс-служба зоопарка Шымкента

Согласно последнему отчету, численность зубров в 2023 году превысила 10 тысяч особей. Около 3000 из них обитают в заповедниках и зоопарках.

Далее специалисты решили подробно рассказать, кто такие зубры:

"Это дикие лесные быки. Самое большое копытное животное Европы. Длина их тела достигает 3,5 м, а высота превышает два метра. А вес может достигать одной тонны".

Также сказано, что в настоящее время состояние зубренка хорошее.

"Он уже начинает пробовать взрослую пищу. Мама-зубриха с малышом находятся под ежедневным наблюдением ветеринаров и биологов. Наш теленок любит дождь и любит бегать кругами и резвиться, как и все малыши!" Пресс-служба зоопарка Шымкента

В заключении всем неравнодушным предложили выбрать имя новому обитателю зоопарка.

"Если у вас есть какие-либо предложения, пожалуйста, оставляйте комментарии ниже, а мы, согласно существующим правилам, выберем наиболее подходящую для него, учитывая, что это бычок!" Пресс-служба зоопарка Шымкента

Днем ранее стало известно, что в зоопарк Шымкента впервые привезли гималайского тара из России. В коллекции зоопарка этого вида не было. Он ежедневно находится под полным наблюдением биологов и ветеринарных врачей.