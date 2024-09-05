Когда завершится реконструкция Кульджинского тракта

5 сентября 2024 года в Управлении городской мобильности Алматы рассказали о ходе реконструкции Кульджинского тракта на участке от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской, сообщает Zakon.kz.

В Управлении подчеркнули, что на сегодня практически на всей протяженности участка произведены работы по устройству основания проезжей части и укладке нижних слоев асфальтобетонного покрытия.

"При благоприятных погодных условиях участок в 500 метров будет завершен до конца текущей недели и движение будет полностью открыто". Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, для обеспечения безопасности участников дорожного движения на реконструируемом участке нанесена временная дорожная разметка.

"С учетом плотности трафика верхний слой асфальтобетонного покрытия будет уложен в выходные дни до 15 сентября. После этого будет нанесена постоянная разметка". Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Также будут продолжены работы по устройству барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и тротуара шириной от 2 до 3 метров с двух сторон.

В ведомстве напомнили:

"В рамках работ планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность участка в два раза. Проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км с устройством по 3 полосы движения в каждую сторону".

Реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской стартовала 4 июня 2024 года.