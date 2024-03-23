Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма
Президент вновь осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма, пишет Акорда.
В ходе мероприятия рассмотрели планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.
Президент дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.
22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
По последним официальным данным Следственного комитета РФ, погибли 115 человек, число жертв может увеличиться.