Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма

23 марта под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности РК. Причина созыва – теракт в России, унесший более ста жизней мирных граждан, сообщает Zakon.kz.

Президент вновь осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма, пишет Акорда.

В ходе мероприятия рассмотрели планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Президент дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным Следственного комитета РФ, погибли 115 человек, число жертв может увеличиться.