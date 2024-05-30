Казахстанцы помогают иностранцам незаконно проникать в страну
Фото: pixabay
В прокуратуре Жамбылской области рассказали о фактах незаконного пересечения госграницы с помощью граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Так, в результате следственно-оперативных мероприятий в конце 2023 года выявлены четыре человека, которые организовали незаконную миграцию 20 граждан Пакистана, Бангладеша, Афганистана и Кыргызстана.
"По данному факту ОП Кордайского района расследовалось уголовное дело по ч.2 ст.394 УК РК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Приговорами Кордайского районного суда 24 человека осуждены к различным срокам лишения свободы. Кроме того, 20 граждан Южной Азии после отбывания сроков выдворены из страны", – сообщили в надзорном органе.
В мае 2024 года при координации прокуратуры взяты под стражу два организатора незаконной миграции, переправлявшие из Кыргызской Республики 10 граждан Непала, в обход пунктов пропуска Госграницы.
По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование.
Аналогичной деятельностью занимались в Туркестанской области: группа людей помогала иностранцам пересекать границу через пограничные посты.
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