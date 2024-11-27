Шесть иностранцев осудили в Казахстане

Жители Бангладеш осуждены за незаконное пересечение границы в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Жамбылского районного суда, в июне 2024 года подсудимые незаконно пересекли границу для занятия трудовой деятельностью на территории Казахстана. Они въехали без визы незаконно через государственную границу Кыргызстана вне пунктов пропуска.

Иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, задержали сотрудники Пограничной службы в Костанайской области.

"Жамбылским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении шести граждан Народной Республики Бангладеш, незаконно перешедших границу (ст. 392 ч.1 УК РК). Суд назначил подсудимым наказание в виде шести месяцев лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет каждому", – сообщается в информации.

Отмечается, что подсудимые признали свою вину полностью. При назначении наказания суд признал это смягчающими обстоятельством.

Приговор вступил в законную силу.

В октябре 2024 года появилась информация, что 50 иностранцев "на комфорте" вывезли за пределы Алматы.