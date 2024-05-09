Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Армения прекратит финансирование ОДКБ

флаги Армении и ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 10:49 Фото: freepik
МИД Армении заявил, что страна решила не участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут в ряде армянских СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 г. "О бюджете ОДКБ 2024 года". Армения не будет участвовать в финансировании деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате", – приводит слова Бадалян издание news.am.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 10:49
Токаев высказался о переговорах Армении и Азербайджана в Алматы
, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 10:49

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В феврале премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ. Он отметил, что "не был выполнен Договор о коллективной безопасности в отношении Армении".

Читайте также

митинг Китай
Суд Гонконга запретил песню, которую горожане пели во время митингов
В городах России проходят парады в честь 79-летия Победы
В городах России проходят парады в честь 79-летия Победы
В Сети появились кадры вторжения израильской армии в Рафах
В Сети появились кадры вторжения израильской армии в Рафах
Мухит Турсынали
ОДКБ Армения 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
ДТП, авария, погибшие
Смертельная авария с участием четырех машин произошла под Алматы
ДТП, авария, погибшие
Еще одна смертельная авария произошла на Кульджикском тракте
Вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана
Вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: