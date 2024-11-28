Министры иностранных дел и министры обороны стран ОДКБ собрались в Астане: что они обсудили

28 ноября 2024 года в Астане под председательством казахстанской стороны состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы организации, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Участники заседания обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудили итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", – говорится в опубликованном сообщении.

Фото: ОДКБ

Кроме того, стороны одобрили ряд документов, выносимых на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ , а также приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление союзнических связей, наращивание внешнеполитической координации и развитие Коллективных сил.

Сегодня, 28 ноября, в Астане пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Для участия в нем в столицу Казахстана прибыли высокие гости: президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и другие.