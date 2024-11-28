Министры иностранных дел и министры обороны стран ОДКБ собрались в Астане: что они обсудили
По информации пресс-службы организации, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Участники заседания обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудили итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", – говорится в опубликованном сообщении.
Фото: ОДКБ
Кроме того, стороны одобрили ряд документов, выносимых на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление союзнических связей, наращивание внешнеполитической координации и развитие Коллективных сил.
Сегодня, 28 ноября, в Астане пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Для участия в нем в столицу Казахстана прибыли высокие гости: президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и другие.