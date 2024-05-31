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О влиянии утильсбора на развитие авторынка рассказали в Минпроме

Утильсбор, Казахстан, автопром, развитие, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 13:27 Фото: wikimedia
О том, как введение в Казахстане утильсбора сказалось на отечественном авторынке, рассказали 31 мая в Министерстве промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.

Утилизационный сбор ввели в Казахстане в 2016 году. С тех пор эта тема стала предметом споров.

В Минпроме решили подробно рассказать, как введение этой меры повлияло на автопромышленность страны.

"В первую очередь, введение утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию существенно повлияло на обновление отечественного автопарка. Количество автотранспорта старше 10 лет снизилось и, в свою очередь, увеличилась доля автомобилей младше 3 лет", – сообщили в ведомстве.

Это, по мнению министерства, привело к повышению безопасности на дорогах. В 2022 году в ДТП пострадали более 15 тыс. человек. В сравнении с годом ранее показатель вырос на 8,9%. А в ноябре 2023 года зарегистрировано 13,2 тыс. пострадавших, что на 1,5% ниже показателя прошлого года.

"Также, в 2022 году в Казахстан привезли более 350 тыс. старых автомобилей. Однако производственные показатели в отечественном автопроме увеличились на 20%, а продажи выросли на более чем 40%. В 2023 году показатели реализованных автомобилей выросли на 30,2%, произведенных – на 60,2%, что можно назвать лучшим результатом в истории казахстанского автопрома. Эти цифры демонстрируют не только повышенный спрос на новые автомобили, но и потенциал развития внутреннего рынка", – отмечают в Минпроме.

Там также обращают внимание, что положительный тренд развития казахстанского автомобилестроения поддерживается открытием новых заводов совместно с крупными транспортными компаниями, предприятий по производству автокомпонентов, обеспечивая рынок не только необходимыми материалами, но и новыми рабочими местами.

"Обновление автопарка положительно воздействует не только на безопасность дорог, это отражается на стремлении улучшить качество жизни граждан, предоставив возможность выбрать более безопасные автомобили с лучшей системой безопасности. Вследствие чего, политика постепенного перехода на экологически чистые автомобили со стимулированием производства во внутреннем рынке является оптимальным решением, которое поддерживается утилизационным сбором и первичной регистрацией", – резюмировали в Министерстве.

Между тем, в Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора. Она набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения. 24 мая министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената прокомментировал вопрос отмены утильсбора в Казахстане.

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