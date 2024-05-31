Помощь пострадавшим от паводков и увеличение зарплаты сотрудникам: "Казахтелеком" отметил рост выручки на 6%

Выручка группы компаний АО "Казахтелеком" выросла на 6% за первый квартал 2024 года. Компания достигла таких результатов, несмотря на то, что делала крупные вложения и оказывала масштабную помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков, сообщает Zakon.kz.

Крупнейший телеком-оператор страны АО "Казахтелеком" обнародовал финансовую отчетность за первый квартал 2024 года, по результатам которой ему удалось добиться роста доходов на 6% и сохранить высокий уровень маржинальности. Это несмотря на крупные вложения в развитие и поддержание сетевой инфраструктуры, продолжающееся развертывание стандарта связи нового поколения 5G, инвестиции в соцподдержку работников, а также помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков.

Фото: АО "Казахтелеком"

Доходы группы компаний превысили 177 млрд тенге. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10 млрд тенге (167 млрд тенге). А чистая прибыль телеком-оператора составила 25,6 млрд тенге. Прежде всего на это повлияли:

реализация капиталоемкого проекта 5G с отложенным эффектом;

рост капитальных затрат на строительство и модернизацию сети;

увеличение затрат на сотрудников с учетом роста минимальной зарплаты и ее ежегодной индексации согласно нормам коллективного договора с профсоюзами.

"Мы активно развиваем оптическую сеть в городах. Только в Алматы компания намерена подключить к волоконно-оптическим линиям связи более 150 многоквартирных и свыше 4000 частных домов. А это около 13 тыс. жилых помещений. Аналогичный проект реализуется и в Астане. Здесь намерены предоставить услуги телекоммуникаций жителям 16 тыс. квартир в 56 жилых комплексах. И такая сложная и капиталоемкая работа ведется все всех городах и населенных пунктах страны". Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев

Фото: АО "Казахтелеком"

Как отметил Куанышбек Есекеев, задача АО "Казахтелеком" – поэтапно охватить наибольшее количество казахстанцев качественными и современными телеком-услугами, а также цифровыми сервисами по различным инновационным технологиям.

"Компания продолжает реализацию масштабного проекта по разворачиванию в Казахстане 5G. Мобильными операторами группы уже инсталлировано около 1500 базовых станций нового поколения и практически на еженедельной основе появляются новые станции. В настоящее время к связи 5G имеют доступ около миллиона казахстанцев,и число абонентов с каждым разом только растет. Причем во многих городах консорциум операторов опережает свои лицензионные обязательства по количеству базовых станций", – добавил Куанышбек Есекеев.

Фото: АО "Казахтелеком"

Весной крупнейший телеком-оператор перечислил 1 млрд тенге для оказания помощи казахстанцам, пострадавшим от паводков. Средства были направлены в Samruk-Kazyna Trust, который в то время аккумулировал средства портфельных компаний "Самрук-Казына". Также АО "Казахтелеком" выделил дополнительные деньги, на которые были приобретены спасательные и плавательные средства, строительные и инертные материалы, мотопомпы для откачки воды и многое другое. Работники компании проявили неравнодушие и лично помогали боролись с "большой водой" в регионах, эвакуировали людей, устраняли последствия паводков, а также оперативно восстанавливали телекоммуникационную инфраструктуру, поврежденную наводнениями для обеспечения сел и районов связью и интернетом. Немаловажным является то, что "Казахтелеком" организовал по всей республике штабы по сбору гуманитарной помощи, которую отправлял на нужды пострадавшим.

"В период весенних паводков мы приняли ряд мер поддержки соотечественников, пострадавших от "большой воды": списали абонентскую плату, задолженность и пени за весь период ЧС. Похожие меры мы предпринимали в период трагических январских событий 2022 года и во время пожаров в Костанайской области в сентябре того же года", – добавил Куанышбек Есекеев.

Главный финансовый директор компании Людмила Атамуратова рассказала, что согласно финансовой отчетности, показатель EBITDA "Казахтелекома" составил 77 млрд тенге, а его рентабельность по отношению к выручке – 44%. Выплаты по капитальным затратам достигли 64 млрд тенге.

Фото: АО "Казахтелеком"

"По итогам 2023 года группа компаний также показала хорошие результаты, достигнув роста многих основных финансовых показателей своей деятельности. В частности, выручка увеличилась на 8% до 688 млрд тенге (против 634 млрд тенге по итогам 2022 года). Показатель EBITDA по группе компаний АО "Казахтелеком" за 2023 год достиг значения 298 млрд тенге, увеличившись за год на 4,3%, а его рентабельность по отношению к выручке составила 43,3%, что выше уровня сопоставимых компаний из развивающихся рынков". Главный финансовый директор компании Людмила Атамуратова

Сейчас специалистами компании работы продолжаются, и "Казахтелеком" планирует подключить более 100 тысяч квартир к сетям GPON, перевести свыше 90 тысяч абонентов с устаревшей медной сети на современные оптические, а также подключить около 1000 базовых станций 5G к "оптике" по республике.