Дождь и гроза: прогноз погоды по Казахстану на 2 июня

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 июня, сообщает Zakon.kz

Согласно прогнозу, на большей части РК пройдут дожди.

"На большую часть территории РК по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, днем на востоке сильный дождь. И только на юге страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, юго-западе в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, в центре, на северо-востоке Туркестанской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на севере, западе, юге Актюбинской областей сохраняется, на юге Карагандинской и Улытауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее в "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды по стране на июнь 2024 года.