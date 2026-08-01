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События

Жара до +41 и дожди с грозами: прогноз погоды на 2 августа

погода, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 16:10 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, согласно прогнозу, на большей пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере – ливень, в отдельных районах возможно выпадение града.

На юге республики ожидается погода без осадков.

По стране также прогнозируют усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.

Очень сильная жара до +41°C ожидается на юге области Абай.

Сильная жара +35...+39°C прогнозируется в Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Улытау, Жетысу и Абай. В Жамбылской и Мангистауской областях воздух прогреется до +38...+40°C , а в Кызылординской и Туркестанской – до +40...+42°C .

Кроме того, в ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность, в том числе в Западно-Казахстанской области, области Улытау, а также в отдельных районах Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Карагандинской областей и области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в отдельных районах Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, областей Улытау, Абай и Жетысу.

Ранее "Казгидромет" обратился к жителям Алматы и еще четырех городов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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