Дожди и грозы прогнозируют на большей части Казахстана на 3 июня

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 3 июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны пройдут дожди, за исключением северных и центральных регионов.

"Прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивый характер на большей части территории РК, ожидаются дожди с грозами, на востоке страны – сильный дождь, днем – град. Однако северные и центральные регионы страны окажутся под влиянием антициклона, с чем прогнозируется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на востоке в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, севере, востоке Атырауской, в центре, на северо-востоке, в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на севере, западе, юге Актюбинской, Карагандинской и Улытауской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.