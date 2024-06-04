Метеозависимые под ударом: когда Землю накроет магнитная буря

Несколько дней назад стало известно, что 4 июня Землю настигнет геомагнитная буря. Облака плазмы в результате трех вспышек высшего уровня были выброшены в сторону Земли и воскресенье. Насколько сильна будет магнитуда бури и в какое время ее ожидать – в материале Zakon.kz.

Геомагнитные бури – это мощные возмущения магнитного поля Земли. Они могут вызвать сбои в работе спутников, радиосвязи и электросетей, а также сказаться на здоровье людей. В такие дни у многих метеозависимых людей повышается давление и возникают головные боли.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что центр взрыва находится очень близко от линии Солнце – Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету. К орбите Земли солнечное вещество придет, скорее всего, 4 июня во вторник с предварительной силой удара G3 (сильная буря). Более точное время станет понятно по результатам моделирования.

Чтобы узнать об ожидаемом времени, силе и последствиях бури, корреспондент Zakon.kz связался со специалистом Института ионосферы заведующей лаборатории диагностики и прогноза космической погоды Ольгой Крякуновой.

Причиной возможного повышения геомагнитной активности Ольга Крякунова назвала событие 1 июня, когда произошли вспышки класса Х и М, которые связаны с выбросом корональной массы. Причем в мае от прихода выброса плазмы в Казахстане была зарегистрирована очень большая магнитная буря, а экстремальная была в Америке. Стоит отметить, что магнитные бури в разных странах могут значительно отличатся.

"Коронарный выброс массы 1 июня был направлен в основном на восток. Поэтому 3 июня был зарегистрирован только один период возмущенный, а сегодня идет слабо возмущенная обстановка. Поэтому большой магнитной бури мы не ожидаем. Возможны в конце дня только периоды магнитной бури, но экстремального события не будет", – говорит Ольга Крякунова.

По словам эксперта, это обусловлено тем, что активная область стала более простой по конфигурации и меньше по площади. К тому же в настоящее время идут только импульсные вспышки, а они не дают выбросов плазмы в межпланетные пространства.

Среди систем, которые могут работать некорректно во время магнитных, бурь Ольга Крякунова отметила оборудование, связанное с авиацией и навигацией. Однако в ближайший период серьезного влияния на авиационную технику и уровень радиации не ожидается.

"Относительно радиационной обстановки. Вспышки дают повышение уровня радиации за счет дополнительного потока частиц солнечного происхождения. И во вспышках, которые сейчас идут, чаще всего не происходит генерация частиц. Повышения радиационной обстановки, особенно большого и опасного для авиаперелетов, мы не ожидаем. Сейчас уровень радиации абсолютно нормальный". Ольга Крякунова

Что касается здоровья людей, то во время магнитных бурь может быть небольшое ухудшение самочувствия. Особенно у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но учитывая, что обстановка в настоящее время слабовозмущенная, сильного влияния на здоровье произойти не должно.

"Точное время до часу спрогнозировать невозможно. Но в конце дня, да, возможны магнитные возмущения. В целом радиационная обстановка сейчас нормальная. То есть сами по себе вспышки идут импульсные, они не генерируют высокоэнергичных частиц. Поэтому мы не прогнозируем экстремальных событий", – отметила специалист.

Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале. Уровень G1 считается слабым, а G5 – указывает на сильную геомагнитную бурю. Специалист считает, что сегодняшняя буря точно не достигнет уровня в G4 и G5.

К слову, за последнее время солнечная активность стремительно возрастает. Об этом говорят ученые по всему миру. Что касается Казахстана, то жители нашей страны, если не почувствуют на себе все минусы надвигающийся магнитной бури, то могут увидеть северное сияние, которое может быть там, где его никогда не было.