В Астане перекроют перекресток Кабанбай батыра – Орынбор

С 3 по 4 июня 2024 года движение на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Орынбор будет перекрыто из-за ремонта. С таким важным заявлением к жителям и гостям столицы обратился акимат, сообщает Zakon.kz.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнили, что движение для транспортных средств будет полностью перекрыто.

"С 3 по 4 июня планируется провести работы по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Орынбор", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

Жителей и гостей столицы убедительно просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

23 мая в пресс-службе полиции Алматы заявили, что в городе продолжают бороться с нарушителями правил парковки транспортных средств. Полиция с помощью эвакуаторов транспортирует неправильно припаркованное авто на специализированную штрафную стоянку. Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев уточнил, что с начала 2024 года за нарушение правил парковки к ответственности привлечены 9963 человека.