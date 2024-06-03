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Бухгалтер акимата прибавила себе к зарплате несколько лишних миллионов тенге

Бухгалтер акимата, зарплата, начислила лишние деньги, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:59 Фото: freepik
Бывшего бухгалтера приговорили к условному сроку за то, что она начисляла себе "повышенную зарплату", сообщает Zakon.kz.

Женщина работала бухгалтером аппарата акима поселка в Карагандинской области.

"Прокуратурой Осакаровского района установлено, что бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в период с 2022 по 2023 год необоснованно начислила себе заработную плату на общую сумму свыше 5 млн тенге", – сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

По факту мошенничества было зарегистрировано уголовное дело. Приговором Осакаровского районного суда экс-бухгалтер признана виновной и приговорена к трем годам шести месяцам ограничения свободы.

Ущерб государству полностью погашен.

Аналогичный случай выявили в ЗКО. Там бухгалтер акимата Коктерекского сельского округа сама себе установила размер зарплаты и присвоила 7 млн бюджетных денег. Ее приговорили к трем годам лишения свободы.

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