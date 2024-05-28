Бухгалтер акимата начисляла себе зарплату, какую сама хотела

Фото: pexels

Бухгалтера акимата в ЗКО осудили за то, что она сама себе установила размер зарплаты и таким образом присвоила 7 млн бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

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