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Бухгалтер акимата начисляла себе зарплату, какую сама хотела

Бухгалтер акимата сама себе начисляла повышенную зарплату, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:51 Фото: pexels
Бухгалтера акимата в ЗКО осудили за то, что она сама себе установила размер зарплаты и таким образом присвоила 7 млн бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

Хищение бюджетных средств выявила прокуратура Казталовского района Западно-Казахстанской области в акимате Коктерекского сельского округа.

"В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов установлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой бухгалтера акимата, которая на протяжении трех лет начисляла себе излишние суммы", – сообщили 28 мая в прокуратуре ЗКО.

Во время следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

Приговором суда женщину приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

С учетом наличия ребенка, срок отбывания наказания отсрочен на два года – до наступления 14-летнего возраста.

Приговор вступил в законную силу.

27 мая стало известно, что в Алматинской области нескольких чиновников осудили за хищение 134 млн тенге.

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