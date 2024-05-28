Бухгалтер акимата начисляла себе зарплату, какую сама хотела
Фото: pexels
Бухгалтера акимата в ЗКО осудили за то, что она сама себе установила размер зарплаты и таким образом присвоила 7 млн бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.
Хищение бюджетных средств выявила прокуратура Казталовского района Западно-Казахстанской области в акимате Коктерекского сельского округа.
"В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов установлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой бухгалтера акимата, которая на протяжении трех лет начисляла себе излишние суммы", – сообщили 28 мая в прокуратуре ЗКО.
Во время следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.
Приговором суда женщину приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
С учетом наличия ребенка, срок отбывания наказания отсрочен на два года – до наступления 14-летнего возраста.
Приговор вступил в законную силу.
27 мая стало известно, что в Алматинской области нескольких чиновников осудили за хищение 134 млн тенге.
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