Редкий зверь попался на краже яиц в Чарыне

Каменная куница, занесенная в Красную книгу Казахстана, прошлась перед камерой в Чарынском природном парке. Хищника поймали на краже куропаточных яиц, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства экологии поделились фотографиями и рассказали о редком животном.

"Каменная куница – хищное млекопитающие из семейства куньих (Mustelidae). Мех грубый, зимой окрашен в серовато-коричневый цвет с рыжеватым оттенком", – уточнили специалисты.

Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan

Также отмечено, что куница была внесена в Красную книгу Казахстана в 1996 году.

"Фотоловушка, установленная государственными инспекторами Чарынского государственного национального природного парка с целью наблюдения за куропатками, зафиксировала момент взятия каменной куницей куропаточных яиц", – заключили специалисты.

Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan

28 мая 2024 года в ущелье Иле-Алатау на видео удалось снять снежного барса – животное, занесенное в Красную книгу. Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.