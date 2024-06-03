Редкий зверь попался на краже яиц в Чарыне
В пресс-службе Министерства экологии поделились фотографиями и рассказали о редком животном.
"Каменная куница – хищное млекопитающие из семейства куньих (Mustelidae). Мех грубый, зимой окрашен в серовато-коричневый цвет с рыжеватым оттенком", – уточнили специалисты.
Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan
Также отмечено, что куница была внесена в Красную книгу Казахстана в 1996 году.
"Фотоловушка, установленная государственными инспекторами Чарынского государственного национального природного парка с целью наблюдения за куропатками, зафиксировала момент взятия каменной куницей куропаточных яиц", – заключили специалисты.
Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan
28 мая 2024 года в ущелье Иле-Алатау на видео удалось снять снежного барса – животное, занесенное в Красную книгу. Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.