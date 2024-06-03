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Редкий зверь попался на краже яиц в Чарыне

Редкая куница попалась на краже яиц в Чарыне, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:16 Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan
Каменная куница, занесенная в Красную книгу Казахстана, прошлась перед камерой в Чарынском природном парке. Хищника поймали на краже куропаточных яиц, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства экологии поделились фотографиями и рассказали о редком животном.

"Каменная куница – хищное млекопитающие из семейства куньих (Mustelidae). Мех грубый, зимой окрашен в серовато-коричневый цвет с рыжеватым оттенком", – уточнили специалисты.

Редкая куница попалась на краже яиц в Чарыне, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:16

Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan

Также отмечено, что куница была внесена в Красную книгу Казахстана в 1996 году.

"Фотоловушка, установленная государственными инспекторами Чарынского государственного национального природного парка с целью наблюдения за куропатками, зафиксировала момент взятия каменной куницей куропаточных яиц", – заключили специалисты.

Редкая куница попалась на краже яиц в Чарыне, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:16

Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan

28 мая 2024 года в ущелье Иле-Алатау на видео удалось снять снежного барса – животное, занесенное в Красную книгу. Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.

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