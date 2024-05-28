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Редчайший зверь попал в фотоловушку в ущельях Иле-Алатау

Редчайший зверь попал в фотоловушку в ущельях Иле-Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:00 Фото: pixabay
В ущелье Иле-Алатау на видео удалось снять снежного барса – животное, занесенное в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликовало Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.


Они ежегодно проводят мониторинг в осенний и весенний периоды при помощи фотоловушек, установленных на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров.

Последний раз снежный барс прогулялся перед камерой в феврале. Это было в Восточном Казахстане.

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