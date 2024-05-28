Редчайший зверь попал в фотоловушку в ущельях Иле-Алатау

В ущелье Иле-Алатау на видео удалось снять снежного барса – животное, занесенное в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликовало Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.





Они ежегодно проводят мониторинг в осенний и весенний периоды при помощи фотоловушек, установленных на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров.

Последний раз снежный барс прогулялся перед камерой в феврале. Это было в Восточном Казахстане.