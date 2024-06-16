Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

16 июня президент Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Казахстана с праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Курбан айт олицетворяет идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности. Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества.

Наша традиционная религия гармонично вплетена в общенациональный культурный код. В трудные времена наш народ всегда проявлял солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы.

"Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов! Пусть исполняются все ваши надежды и мечты! С праздником Курбан айт!" – поздравил президент.

Ранее мы сообщали, что принято делать на Курбан айт и как правильно провести обряд жертвоприношения, а также стоимость барана для жертвоприношения в разных городах и регионах Казахстана.