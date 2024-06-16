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Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 08:01 Фото: akorda.kz
16 июня президент Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Казахстана с праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Курбан айт олицетворяет идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности. Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества.

Наша традиционная религия гармонично вплетена в общенациональный культурный код. В трудные времена наш народ всегда проявлял солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы.

"Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов! Пусть исполняются все ваши надежды и мечты! С праздником Курбан айт!" – поздравил президент.

Ранее мы сообщали, что принято делать на Курбан айт и как правильно провести обряд жертвоприношения, а также стоимость барана для жертвоприношения в разных городах и регионах Казахстана.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Религия Курбан айт Праздники
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Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
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