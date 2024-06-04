Антикор заявил о лишении званий лжеспортсменов
Спортсмен записал видеозаявление о необоснованном присвоении лжеспортсменам спортивных званий "заслуженного тренера Республики Казахстан" и "мастера спорта международного класса Республики Казахстан".
Антикор обратил внимание на публикацию в социальных сетях и отреагировал, зарегистрировав досудебное расследование.
В результате лжеспортсмены лишены спортивных званий.
"По итогам внешнего анализа коррупционных рисков агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков".Пресс-служба Антикора
Рекомендовано ратифицировать международные стандарты об ответственности за злоупотребления в спорте, централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить Национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования спорта высших достижений.
Это, по информации специалистов, предусматривает создание единого хранилища данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях и позволит исключить коррупционные риски в сфере спорта.
"Досудебное расследование продолжается", – заключили в пресс-службе.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее Верховный суд рассказал, что мастер спорта Казахстана по гиревому спорту через суд добился выплат поощрений от Минтуризма.