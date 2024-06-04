Антикор заявил о лишении званий лжеспортсменов

Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий. Этому способствовало обращение известного казахстанского бойца смешанных единоборств Армана Ашимова, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен записал видеозаявление о необоснованном присвоении лжеспортсменам спортивных званий "заслуженного тренера Республики Казахстан" и "мастера спорта международного класса Республики Казахстан".

Антикор обратил внимание на публикацию в социальных сетях и отреагировал, зарегистрировав досудебное расследование.

В результате лжеспортсмены лишены спортивных званий.

"По итогам внешнего анализа коррупционных рисков агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков". Пресс-служба Антикора

Рекомендовано ратифицировать международные стандарты об ответственности за злоупотребления в спорте, централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить Национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования спорта высших достижений.

Это, по информации специалистов, предусматривает создание единого хранилища данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях и позволит исключить коррупционные риски в сфере спорта.

"Досудебное расследование продолжается", – заключили в пресс-службе.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее Верховный суд рассказал, что мастер спорта Казахстана по гиревому спорту через суд добился выплат поощрений от Минтуризма.