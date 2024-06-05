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Кадры спасения сельчан из-за поднятия уровня воды в реке Жайык попали на видео

Кадры спасения сельчан из-за поднятия уровня воды реки Жайык попали на видео, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 20:13 Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 5 июня опубликовало кадры спасения жителей села Талдыколь Атырауской области, которых на лодках эвакуируют из-за поднятия уровня воды в реке Жайык, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что произошел перелив автодороги села Талдыколь Махамбетского района.

"С 25 мая силами спасателей заблаговременно эвакуированы жители села Талдыколь. Организовано дежурство спасателей для своевременной перевозки жителей. На сегодняшний день перевезено 2206 человек, из них 197 детей. Кроме того, в крестьянские хозяйства на специальной технике "Шерп" доставляются продукты питания", – говорится в сообщении.


Отмечается, что перевозку сельчан проводили с 08:00 до 21:00.

"В Махамбетском районе наблюдается снижение уровня воды в реке Жайык, на сегодняшний день уровень воды составляет 1004 см. Подтопления жилых домов и объектов в селе Талдыколь нет. Частично в свои дома возвращаются жители, которые были размещены в эвакопункте г. Атырау", – рассказали в МЧС.

Ранее стало известно, что около 100 метров прибрежной дамбы в районе села Акжар около города Атырау размыло сильным течением реки Жайык.

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