Развороты закрыли на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в районе Конаева
Как сообщает акимат Конаева, анализ прошлых лет показал, что в районе центрального Аквапарка, на пересечении улиц Конаева и Достык, ежедневно с 06:00 до 22:00 были большие пробки, которые нарушали жизнедеятельность практически всего города.
Аналогичная ситуация наблюдалась на всей протяженности автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в районе города Конаева, где из-за разворота авто часто происходили ДТП, которые тоже затрудняли движение.
В связи с этим принято решение:
1) ввести одностороннее движение по ул. Достык и Муканова;
2) на пересечении улиц Жамбыла и Муканова установить запрещающие дорожные знаки "Въезд запрещен" и "Поворот направо запрещен";
3) на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск на всей протяженности города Конаева демонтировать дорожные знаки "Место для разворота" и выставить бетонные ограждения. Возможность развернуться будет предоставлена на 69-м км южного путепровода и на 75-м км северного путепровода.
Фото: Instagram/konaev_info
Ранее горожане и гости Конаева обратили внимание на разливающийся Капшагай.