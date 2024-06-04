Развороты закрыли на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в районе Конаева

В городе Конаеве в преддверии старта туристического сезона решили изменить схему движения по некоторым дорогам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает акимат Конаева, анализ прошлых лет показал, что в районе центрального Аквапарка, на пересечении улиц Конаева и Достык, ежедневно с 06:00 до 22:00 были большие пробки, которые нарушали жизнедеятельность практически всего города.

Аналогичная ситуация наблюдалась на всей протяженности автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в районе города Конаева, где из-за разворота авто часто происходили ДТП, которые тоже затрудняли движение.

В связи с этим принято решение:

1) ввести одностороннее движение по ул. Достык и Муканова;

2) на пересечении улиц Жамбыла и Муканова установить запрещающие дорожные знаки "Въезд запрещен" и "Поворот направо запрещен";

3) на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск на всей протяженности города Конаева демонтировать дорожные знаки "Место для разворота" и выставить бетонные ограждения. Возможность развернуться будет предоставлена на 69-м км южного путепровода и на 75-м км северного путепровода.

Фото: Instagram/konaev_info

Ранее горожане и гости Конаева обратили внимание на разливающийся Капшагай.