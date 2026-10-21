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События

Незаконная раздача земель: в Казахстане вернули участки на 1,7 млрд тенге

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:56 Фото: pexels
Прокуратура Актобе добилась возврата земель на 1,7 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

В Актобе после проверки были выявлены факты незаконного предоставления земельных участков и неисполнения вступивших в законную силу судебных решений.

Согласно релизу прокуратуры Актюбинской области за 21 октября 2026 года, установлено, что земельные участки предоставлялись с нарушением установленного порядка, в том числе без проведения обязательных конкурсных процедур.

Кроме того, не принимались своевременные меры по возврату земель государству после признания договоров аренды недействительными.

"В результате мер прокурорского надзора в государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью более 94 гектаров стоимостью 1,7 млрд тенге".Пресс-служба прокуратуры Актюбинской области

Днем ранее, 20 октября, мы писали о том, что в Алматы бывшего председателя потребительского кооператива собственников квартир (ПКСК) "Школьник" признали виновным в незаконной продаже земельных участков, находившихся в общей долевой собственности жителей микрорайона Аксай-1А.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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