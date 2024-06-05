Госсоветник: Наша повестка нацелена на развитие, модернизацию и реформы

Государственный советник РК Ерлан Карин в статье об основах политического курса президента Касым-Жомарта Токаева высказался о внутренней повестке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Карин пишет:

"Некоторые считают, дескать, в свое время мы провозгласили независимость, определили границы, создали государственные институты, законодательную базу – значит, политическая миссия нации давно уже выполнена. Нет, теперь перед нами стоит задача защищать нашу Независимость, развивать наше государство и увеличивать его мощь, повышать благосостояние наших граждан. Поэтому главным содержанием внутренней повестки является сохранение и укрепление нашей идентичности и нашего образа жизни. Это то, что отличает нас от других стран, других народов, других культур. Это наши исторические корни, особенности нашей ментальности, наша полиэтничность и полиязычность, разнообразие культур и религиозная толерантность, наше умение находить друг с другом общий язык, присущая нам взаимоподдержка и солидарность. Все это в совокупности и составляет наш Казахстанский образ жизни".

Иными словами, продолжил госсоветник, нам как прогрессивной нации важно всегда и во всем следовать своим собственным стратегическим курсом, твердо и последовательно отстаивать свои национальные интересы, свой образ жизни. Нам не нужно вестись на провокации и информационные вбросы извне, не нужно следовать чужим информационным и идеологическим повесткам, надо ориентироваться только на свою внутреннюю повестку. И эта повестка направлена не "против кого-то или чего-то", а "ради" и "во благо". В этом и заключается ее созидательность, нацеленность на развитие, модернизацию и реформы.

"Принцип следования своей повестке и своим национальным интересам неоднократно подчеркивает президент Касым-Жомарт Токаев. Например, в рамках недавнего визита в Сингапур глава государства выступил со специальной лекцией, в которой особо отметил, что наша страна открыта для взаимодействия со всем миром, но мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана. Президент подчеркнул, что нейтралитет нашей страны – это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения", – отметил Карин.

Казахстан, по его словам, свою внутреннюю и внешнюю политику выстраивает не в угоду кому-то или каким-то трендам. Мы ориентируемся на собственную повестку развития, прежде всего на наши национальные интересы. В мире глобальной политики нет места для сантиментов и наивности. Мнение, что будто политика многовекторности или нейтралитета самая простая и удобная, – это миф и дилетантство. Сбалансированная многовекторная политика, которую проводит Казахстан, сопряжена с колоссальными усилиями и невероятно трудна, особенно сейчас, когда поляризация мира стремительно нарастает. Однозначно, такая политика дается нелегко. Но это самый оптимальный курс с учетом нашего геополитического расположения и интересов страны.

Поэтому, резюмировал Ерлан Карин, в таких непростых условиях нам важно сохранять внутреннее единство и общественную консолидацию, основанные на защите исключительно национальных интересов и продвижении собственной повестки.