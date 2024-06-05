В аэропорту Алматы сменилось руководство

Международный аэропорт Алматы 5 июня сообщил, что Альп Эр Тунга Эрсой с 16 июня покидает должность президента аэропорта Алматы, которую он занимал с июня 2021 года, передает Zakon.kz.

Новым президентом аэропорта назначен Гокер Косе.

"Г. Косе имеет порядка 20 лет опыта в сфере операционного управления, планирования, инвестирования, финансового менеджмента и повышения эффективности аэропортовой деятельности. Г. Косе присоединился к холдингу TAV Airports в 2005 году. Прошел стажировку в сфере менеджмента и управления гражданской авиацией и аэропортами. Участвовал в процессах внедрения программы эксплуатационной готовности (Operational Readiness and Airport Transfer, ORAT) нового аэропорта Анкары Эсенбога", – говорится в заявлении аэропорта.

Отмечается, что в 2006 году Г. Косе был приглашен в управление финансов и стратегии холдинга TAV Airports, где работал над многими проектами более 10 лет. Принимал активное участие в технической и экологической экспертизе проектов аэропортов, а также в их финансовом и коммерческом планировании. Г. Косе также курировал инвестиционные проекты в аэропортах, включая краткосрочное и долгосрочное бюджетное планирование и привлечение финансирования.

В 2017 году Г. Косе вступил в должность директора по инвестициям и финансовому планированию Groupe ADP, где руководил инвестиционными проектами аэропортов Шарль де Голь и Орли в Париже. Также занимался вопросами развития бизнеса GMR Airports, индийского подразделения Groupe ADP.

Гокер Косе окончил Ближневосточный технический университет, также имеет степень MBA Босфорского университета в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что 1 июня 2024 года новый терминал Международного аэропорта Алматы обслужил первые рейсы.



