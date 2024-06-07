О "черном рынке" воды снова заговорили в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации ужесточит ответственность за "черный рынок" воды в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Министерство водных ресурсов и ирригации намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере. В частности, рассматриваются важные изменения в новом Водном кодексе, направленные на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды, сообщили 7 июня в ведомстве.

"Так, проектом нового Водного кодекса уполномоченное ведомство и бассейновые инспекции наделяются надзорными функциями. В настоящее время бассейновые инспекции проводят проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом. Однако правонарушители часто остаются безнаказанными из-за длительного процесса планирования, регистрации и уведомления. Предлагается внести дополнения и в действующий Предпринимательский кодекс", – отметили в Минводных ресурсов.

Эти изменения расширят функции бассейновых инспекций и государственных водных инспекторов, изменят формы государственного контроля и надзора, а также введут новые инструменты, условия и основания для принятия мер оперативного реагирования.

"Это наша принципиальная позиция. Для ликвидации "черного рынка" воды и профилактики других правонарушений мы усилим госконтроль. Лояльности не будет. Предлагаемые нами новые нормы и правила позволят значительно снизить число правонарушений и обеспечить постоянный контроль за водными ресурсами страны", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Еще в январе 2024 года он говорил о планах усилить борьбу с "черным рынком" воды.

"Черный рынок воды – это когда, допустим, за поливную и за питьевую воду мы все платим, но есть водопользователи, которые не платят. Они используют воду и не платят. Мы должны сделать так, чтобы они платили. Если они не будут платить, будут штрафные санкции – в разы больше, чем тариф на воду", – говорил министр.

Для борьбы с "черным рынком" воды в первую очередь увеличили штатную численность бассейновых инспекций более чем в два с половиной раза.