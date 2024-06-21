Пропавший выходной на Курбан айт: глава Минтруда ответила на критику казахстанцев

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 21 июня объяснила отмену выходного дня на Курбан айт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтруда отметила, что ежегодно в конце года министерство запрашивает у всех госорганов информацию по праздничным датам. Тогда в ДУМК заявили, что первый день Курбан айта будет 17 июня, в соответствии с этим и был составлен календарь.

"При этом в письме ДУМК была сноска, что этот день может сдвигаться в зависимости от календаря. Мы получили официальное письмо буквально за две недели до наступления Курбан айта, что первый день будет 16 июня. В соответствии с законодательством этот день приходится на выходной", – сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Согласно календарю, утвержденному на 2024 год, Курбан айт выпадал на 17 июня, в связи с чем этот день объявили выходным. Однако 7 июня Духовное управление мусульман Казахстана заявило, что первый день Курбан айта выпал на воскресенье, 16 июня.

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После в Минтруда заявили, что религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу, поэтому выходной 17 июня отменили.