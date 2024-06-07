Засуха ожидается в Кызылординской области в ближайшие дни
Фото: акимат города
РГП "Казгидромет" 7 июня 2024 года распространил штормовое предупреждение об опасных агрометеорологических явлениях, сообщает Zakon.kz.
"В Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщили, что в Алматы ожидается сильная жара до 37° в ближайшую неделю, которая затем сменится дождями и грозами.
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