Засуха ожидается в Кызылординской области в ближайшие дни

РГП "Казгидромет" 7 июня 2024 года распространил штормовое предупреждение об опасных агрометеорологических явлениях, сообщает Zakon.kz.

"В Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщили, что в Алматы ожидается сильная жара до 37° в ближайшую неделю, которая затем сменится дождями и грозами.