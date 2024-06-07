В акимате Астаны рассказали, когда запустят ночные автобусные маршруты

В субботу, 8 июня, в Астане выедут на линию ночные маршруты № 201, 202, 203, сообщает Zakon.kz.

Работа маршрутов начнется в ночь с 8-го на 9-е июня, в 00:00 часов, рассказали в акимате.

Сообщение маршрутов следующее:

Маршрут № 201: Железнодорожный вокзал — ЖМ "Пригородный".

Маршрут № 202: Микрорайон "Отау" — Жағалау

Маршрут № 203: Жилой массив "Коктал-1" — Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол".

Время работы маршрутов – с 00:00 до 06:00.

Со схемой можно ознакомиться на картинке, а отследить движение маршрутов — в мобильном приложении Avtobys.

Фото: акимат города Астаны

Фото: акимат города Астаны

Фото: акимат города Астаны

Стоимость проезда составит 90 тенге.

О том, что в Астане запустят ночные автобусные маршруты, стало известно 4 июня.

Также стало известно, что несколько автобусных маршрутов в Астане будут ходить дольше обычного.