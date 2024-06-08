Мадина Джарбусынова избрана в Комитет ООН

7 июня впервые представитель Казахстана избран в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Им стала Мадина Джарбусынова, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Министерства иностранных дел Казахстана, выборы членов Комитета на 2025-2028 годы прошли в штаб-квартире ООН в рамках 23-го совещания государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций. Известный казахстанский дипломат Мадина Джарбусынова была избрана в состав CEDAW.

"Это знаменательное историческое событие, поскольку ранее ни одна из центральноазиатских стран не была представлена в данном важном органе ООН", – говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что наряду с Казахстаном на 11 мест в CEDAW претендовали представители 20 государств: Оман, Швейцария, Ливан, Нидерланды, Гватемала, Андорра, Австралия, Непал, Грузия, Чили, Барбадос, КНР, Зимбабве, Бурунди, Камерун, Мозамбик, Северная Македония, Уругвай, Великобритания и Того.

4 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова.