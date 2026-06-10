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События

Казахстанка избрана членом комитета ООН: впервые представитель ЦА и поддержка 157 государств

Ляззат Калтаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 14:04 Фото: Instagram/lyazzat.kaltayeva
Казахстанский общественный деятель, экс-депутат Сената Ляззат Калтаева стала членом Комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам инвалидов, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято 9 июня 2026 года в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН, где состоялось открытие 19-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о правах инвалидов (CRPD).

С приветственным обращением к делегатам выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления прав и возможностей лиц с инвалидностью, обеспечения их полноценного участия во всех сферах общественной жизни, а также продвижения принципов инклюзивности и равных возможностей во всем мире.

"В рамках конференции состоялись выборы девяти новых членов Комитета ООН по правам инвалидов. По итогам голосования кандидат РК Ляззат Калтаева получила наибольшее число голосов, заручившись поддержкой 157 государств, и была избрана членом комитета на период 2027-2030 годов... Избрание Ляззат Калтаевой в состав комитета стало историческим достижением для Казахстана и всего региона Центральной Азии, представитель которого впервые вошел в данный договорный орган ООН".Постоянное представительство РК при ООН

Вместе с 61-летней казахстанкой в состав Комитета ООН по правам инвалидов были избраны представители Армении, Бенина, Иордании, Китая, Литвы, Палау, Самоа и Эфиопии.

"Ляззат Калтаева является признанным экспертом в области защиты прав лиц с инвалидностью с более чем 30-летним опытом работы. На протяжении многих лет она активно содействует продвижению принципов инклюзивности, доступности и равных возможностей, уделяя особое внимание защите прав женщин и девочек с инвалидностью".Постоянное представительство РК при ООН

В Instagram Ляззат Молдабековна поделилась фотографиями, сделанными в день своего избрания.

В комментариях под публикацией казахстанцы поздравили соотечественницу с историческим событием и пожелали ей успехов на ответственной должности:

  • "От души поздравляю, Ляззат! Горжусь и восхищаюсь".
  • "Ляззат Молдабековна, желаю вам успехов на ответственной должности!"
  • "Поздравляю Ляззат Молдабековну и весь Казахстан с этим историческим событием!"
  • "Ляззат, искренне поздравляю! Ты молодчина. Гордимся тобой. Ты достойный пример для всех. Успехов, больших побед, здоровья тебе".
  • "Поздравляю вас с победой! Рада за вас, за наших лиц с инвалидностью, думаю что будет много проектов которые помогут в улучшение качества жизни".
  • "Поздравляю! Желаю удачи! Ляззат Молдабековна, вы знаете свое дело и у вас большой опыт и багаж знаний. Вам по плечу эта очень нелегкая работа и ответственность. Мы, ваша команда с вами. Вместе мы сила! Здоровья и хорошего самочувствия желаю. Пусть новая работа будет плодотворной и результативной".
  • "Уважаемая Ляззат Молдабековна, примите самые искренние поздравления с избранием в члены Комитета ООН по правам лиц с инвалидностью! Это историческое и значимое достижение, ставшее признанием вашего высокого профессионализма, искренней заботы о людях, принципиальности и неустанной работы во имя построения более справедливого и инклюзивного общества!"

Ляззат Калтаева родилась 4 февраля 1965 года в Кызылординской области. Окончила Всесоюзный заочный институт искусств (1981-1983, Графика и станковая живопись), Казахский педагогический институт им. Абая (1983-1991, Преподаватель черчения и рисования), Учебный центр "Арман" при КИМЭП (1997, Специалист по сделкам по ценным бумагам), Каспийский общественный университет (2009, бакалавр юриспруденции).

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С марта 2016 года по 2021-й была депутатом маслихата Алматы, а с января 2022 года по октябрь 2024-го – депутатом Сената Парламента РК. В 2001-2022 годах занимала должность председателя ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", с октября 2024-го – должность советника спикера Сената и председателя Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК.

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28 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане появится Региональный центр ООН.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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