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Законодательство РК

На 7,3 млн тенге оштрафовали браконьеров на Каспийском море за время последнего рейда

Каспийское море, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 11:16 Фото: КНБ РК
С 1 апреля по 31 мая 2024 года Пограничная службоа КНБ в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях и прилегающих к ним территориальных водах на Каспийском море провела рыбоохранную акцию "Бекіре-2024", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы КНБ, в результате задержали 90 нарушителей режима территориальных и внутренних вод, 72 нарушителя пограничного режима и 69 плавательных средств.

Изъято большое количество орудий браконьерского лова, в том числе свыше 263 км сетей и 20 тысяч крючьев.

В естественную среду обитания выпустили 1 085 рыб осетровых пород (весом 5 536 кг), 65 474 рыб частиковых пород (весом 52 571 кг), а также 67 тюленей.

"Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 7,3 млн тенге", – сообщили в КНБ.

В отношении трех граждан Казахстана возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Предотвращенный ущерб государству в КНБ оценили в 2,3 млрд тенге.

Ранее блогер с казахстанских Мальдив призвал не губить природу Мангистау.

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