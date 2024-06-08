На 7,3 млн тенге оштрафовали браконьеров на Каспийском море за время последнего рейда
По данным пресс-службы КНБ, в результате задержали 90 нарушителей режима территориальных и внутренних вод, 72 нарушителя пограничного режима и 69 плавательных средств.
Изъято большое количество орудий браконьерского лова, в том числе свыше 263 км сетей и 20 тысяч крючьев.
В естественную среду обитания выпустили 1 085 рыб осетровых пород (весом 5 536 кг), 65 474 рыб частиковых пород (весом 52 571 кг), а также 67 тюленей.
"Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 7,3 млн тенге", – сообщили в КНБ.
В отношении трех граждан Казахстана возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Предотвращенный ущерб государству в КНБ оценили в 2,3 млрд тенге.
Ранее блогер с казахстанских Мальдив призвал не губить природу Мангистау.