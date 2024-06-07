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Блогер с казахстанских Мальдив призвал не губить природу Мангистау

Блогер с казахстанских Мальдив призвал не губить природу Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:07 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Известный общественник Азамат Сарсенбаев обратился с призывом к казахстанцам. Актауский блогер указал на необходимость беречь природу Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Сарсенбаев опубликовал несколько видео с побережья Каспийского моря. Они были размещены 6 июня 2024 года на странице в Instagram.

В подписи к одному из роликов сказано, что в Мангистау наступило долгожданное лето.

"Жители и гости нашего региона начинают активный отдых. Хочется сказать простую вещь: "Весь свой мусор как принесли, так и унесите вместе с собой! Не губите нашу природу и не мешайте остальным наслаждаться Мангистауским регионом". Азамат Сарсенбаев

Подпись к другому видео уже носит позитивный настрой:

"Не беспокойте меня, я на Мальдивах…"

Ранее сообщалось, что до 31 декабря 2024 года будет приостановлено действие режимных ограничений на следующих участках побережья казахстанского сектора Каспийского моря, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры):

  • от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;
  • от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;
  • от мыса Скалистый до мыса Песчаный;
  • от мыса Токмак до мыса Адамтас.

Подробнее читайте по этой ссылке.

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