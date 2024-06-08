Собаки грели и охраняли от волков: на четвертые сутки в России найдены двое детей

В Свердловской области найдены живыми дети, потерявшиеся 4 июня в лесном массиве Слободо-Туринского муниципального района. Спасатели рассказали, что школьников нашли на болотах благодаря их собакам, сообщает Zakon.kz.

Невероятное спасение удалось только потому, что детей не оставили их верные питомцы, а также за счет активных поисков неравнодушных людей.

Известно, что брат и сестра, 12-летний Григорий и 10-летняя Виктория Крепп, потерялись в лесу во время поездки с дедушкой на рыбалку. С ними в лес ушли и две собаки породы бигль.

Фото: vk.com/lizaalertekb

Известно, что мама оставила детей для отдыха на каникулах вместе с дедом на даче, а сама уехала в Тюмень на работу. Дедушка взял внука и внучку с собой на рыбалку.

На поиск школьников отправились волонтеры и сотрудники полиции. Они несколько дней подряд прочесывали всю ближайшую местность, леса и болота, берега местной реки Липка.

Спустя четыре дня дети были обнаружены в темное время суток мужчиной, который вел прочесывание местности на квадроцикле.

По словам спецкорреспондента 66.RU Дмитрия Антоненкова с места поисковой операции, девочка очень напугана. Дети рассказали, что собаки их охраняли от волков, и все эти дни ребята спали с собаками в обнимку, чтобы насмерть не замерзнуть.

Как рассказали сотрудники МЧС РФ, дети истощены, но их жизни ничего не угрожает. После эвакуации их отправили для обследования в больницу. К ним приехала мама, которая до последнего верила в то, что ее дочь и сын живы.

"С детьми находятся и их любимые четвероногие питомцы. Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра состояния здоровья. Спецоперации дан отбой", – отметил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, дети вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались "потеряшки", как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу.

Фото: t.me/Минздрав Свердловской области

В полиции сообщили, что наградят волонтеров, отыскавших в лесу пропавших Гришу и Вику. По словам официального представителя МВД Валерия Горелых, детей нашли работники службы безопасности РМК Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов. Они патрулировали зону поисков на двух квадроциклах.

"Сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления, Главного управления криминалистики и следователи СКР, участвовавшие в поисковых мероприятиях, выражают благодарность всем неравнодушным гражданам, которые принимали участие в поиске детей. Расследование уголовного дела, установление причин и условий, способствовавших произошедшему, продолжается". СК РФ

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