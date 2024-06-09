Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в одном из мегаполисов

смог в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 09:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В воскресенье, 9 июня, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в одном из крупных городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей и гостей Алматы. 

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Согласно прогнозу синоптиков "Казгидромета" на 9 июня, на большей части страны пройдут дожди с грозами.

Читайте также

люди
Вице-премьер: Мы никогда не сталкивались с таким количеством саранчи
врач
Сокращение бюджета на лечение онкобольных на 20% прокомментировали в Минздраве
дождь
Дожди с грозами обещают в Казахстане 9 июня
Мухит Турсынали
Казгидромет Алматы 2024 год Воздух
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Игорь Тальков
Спустя 33 года: в России завершили расследование смерти рокера Игоря Талькова
закрытие пропуска на границе Казахстана с Китаем
Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном
призывник в военкомате
В Минобороны прокомментировали рейды на призывников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: