Дожди с грозами обещают в Казахстане 9 июня

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 9 июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами.

"Сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории РК, ожидаются дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал. По республике ожидается туман, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Днем в Алматинской, Кызылординской, Жетысуской областях сохраняется сильная жара, в Атырауской, Жамбылской, Улытауской, на юге Абайской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на западе, юге, в центре Улытауской, на западе, севере Кызылординской, на юго-востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на севере, северо-востоке, юге, в центре Жетысуской, на юге Костанайской, Карагандинской и Абайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.