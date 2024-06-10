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Важную новость по платным парковкам сообщили в акимате Алматы

Абонементы на платную парковку, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 11:33 Фото: акимат Алматы
Коммунальное предприятие "Алматы паркинг" разрабатывает механизм внедрения абонементов для жителей близлежащих к зоне парковки домов – в соответствии с международным опытом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июня 2024 года рассказали в Управлении городской мобильности.

"Приоритет будут иметь местные жители, для которых реорганизация парковочных пространств, особенно для резидентов центра Алматы, может стать настоящим спасением. Местные жители получат специальные разрешения. Оставлять авто внутри парковочной зоны (несколько кварталов вокруг дома) можно будет по абонементу. Автолюбитель, который приобрел абонемент, сможет парковаться без почасовой оплаты", – сообщил руководитель "Алматы паркинг" Владимир Ни.

По его словам, специальный режим будет предусмотрен для людей, относящихся к льготным категориям. Это участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий на территориях других государств, инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида, пострадавшие вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, многодетные матери, а также водители государственного автотранспорта во время исполнения прямых служебных обязанностей.

"Планируется, что они получат разрешения на бесплатную парковку. Кроме того, будет предусмотрена 50-процентная скидка для владельцев мотоциклов и электромобилей", – добавил Владимир Ни.

По предварительным планам, абонементы будут рассчитаны на 3, 6 или 12 месяцев. Предполагаемая дата внедрения – август-сентябрь текущего года.

Важно отметить, что поступления от платных парковок и штрафов будут направлены на развитие транспортной системы и благоустройство общественных пространств.

Ранее полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется.

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