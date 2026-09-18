В Алматы подорожают платные парковки, но не везде

В Алматы предложили обновить тарифы на коммунальные платные парковки с учетом транспортной нагрузки районов города, сообщает Zakon.kz.

Проект, направленный на повышение доступности парковочных мест для жителей, снижение перегруженности наиболее востребованных участков улично-дорожной сети, представили на сессии городского маслихата 18 сентября 2026 года.

Отмечается, что действующий тариф на коммунальных платных парковках в размере 100 тенге за час остается неизменным с 2016 года и не пересматривался на протяжении 10 лет.

"За это время количество передвигающихся автомобилей по городу Алматы превысило 1 млн единиц, что значительно увеличило нагрузку на дороги и парковочное пространство города", – рассказали в маслихате.

Руководитель Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев сообщил, что единый тариф перестал выполнять свою основную задачу – обеспечивать оборачиваемость парковочных мест и наличие свободных парковок, особенно в центральной части Алматы. В результате водители вынуждены тратить больше времени на поиск свободного места, что приводит к увеличению количества поездок и дополнительной нагрузке на дорожную сеть.

Для решения этой проблемы предлагается внедрить дифференцированную систему тарификации, при которой стоимость парковки будет зависеть от транспортной нагрузки и функционального назначения конкретной территории.

Согласно проекту:

для участков с относительно невысокой транспортной нагрузкой тариф сохранится на уровне 100 тенге в час;

для территорий со средней интенсивностью использования парковочного пространства составит 150 тенге в час;

для наиболее востребованных зон с высоким дефицитом парковочных мест и интенсивным движением – 200 тенге в час.

Ожидается, что реализация проекта поможет снизить количество случаев парковки вторым рядом, сократить время поиска свободного места, уменьшить транспортную нагрузку на центральную часть города и создать более комфортные условия для передвижения всех участников дорожного движения.

При этом для жителей сохранятся действующие льготы. В Алматы ранее утвердили правила организации дорожного движения, согласно которым владельцы жилья, проживающие в зоне действия платных парковок, могут оформить специальное разрешение и бесплатно пользоваться парковочными местами на выбранной парковке вблизи своего места жительства.