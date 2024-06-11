Президент мадридского "Атлетико" подарил Токаеву футболку

Касым-Жомарт Токаев принял президента футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо Торреса. Во время встречи главе государства представили проект по открытию в Казахстане футбольной академии "Атлетико Мадрид", а также подарили футболку, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что испанский клуб пользуется всемирной известностью. Президент Казахстана поблагодарил Энрике Сересо Торреса за готовность поделиться опытом и поддержать данный вид спорта.

По словам Токаева, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола.

В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тыс. детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.

Фото: akorda.kz

Энрике Сересо Торрес рассказал, что сегодня академии "Атлетико Мадрид" действуют во многих странах мира.

"Для того, чтобы юные таланты заиграли в лучших футбольных лигах мира, в академии особое внимание уделяется внедрению передового опыта и повышению квалификации тренеров и наставников. Футбольная академия "Атлетико Мадрид" будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области". Пресс-служба Акорды

По завершении встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба "Атлетико Мадрид".

В 2023 году Токаев получил именную футболку от главы FIFA.