Футзальный "Кайрат" оштрафуют почти на два миллиона тенге

Фото: kff.kz

10 июня 2024 года состоялось заседание комитета по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ). Во время него был вынесен вердикт по скандалу с голкипером АФК "Кайрат" и сборной Казахстана по футзалу Лео Игитой, сообщает Zakon.kz.

Решение выглядит следующим образом: на АФК "Кайрат" наложить штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге). АФК "Кайрат" оплатить штраф в срок до 10 июля 2024 года;

на генерального директора АФК "Кайрат" Кужанову А.М. наложить дисциплинарную санкцию в виде замечания;

обязать АФК "Кайрат" найти инициаторов (провокаторов) вышеуказанного инцидента и провести с ними и иными болельщиками разъяснительную работу в рамках произошедшего, о результатах которых сообщить КФФ до 24 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что вратарь АФК "Кайрат" и сборной Казахстана по футзалу Лео Игита угодил в скандал. На пути к автобусу он прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны", а затем потанцевал на атрибутике. После этого федерация и сам спортсмен выступили с обращением. Читайте также Аэропорт Алматы обратился к пассажирам в связи с погодными условиями Президент мадридского "Атлетико" подарил Токаеву футболку В трех районах Алматы на два дня снизят давление воды

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