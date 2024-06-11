Около 150 тыс. человек поучаствовали в акции "Таза Қазақстан" в области Жетісу

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" проходит в области Жетісу и получила огромную поддержку со стороны населения. На сегодняшний день в общенациональном мероприятии по уборке приняли участие около 150 тыс. человек.

На территории природной жемчужины страны, Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, расположенного в Сарканском районе области Жетісу, проводится масштабная экологическая акция.

Фото: акимат области Жетісу

Помимо санитарной очистки территории национального парка от мусора, в лесохозяйственном питомнике проводятся работы по подготовке к осеннему сезону по посадке деревьев. В частности, приоритетным направлением является подготовка посадочных мест. Стоит отметить, что в следующем году в питомнике на территории национального парка будет высажено 80 тыс. деревьев.

Фото: акимат области Жетісу

В дальнейшем они будут направлены не только на территорию области, но и во все уголки республики. Данный питомник играет важную роль в воспроизводстве лесной базы в стране. Именно так готовятся к осеннему сезону посадки деревьев семиреченцы, следуя народной мудрости "Қыстың қамын, жаз ойла" ("Готовь сани летом").

Фото: акимат области Жетісу

В парке "Койтас", который является важным природным и исторически значимым местом в регионе, наряду с проведением мероприятий по наведению порядка планируется освободить территорию от гигантских камней. По словам жителей села, огромные валуны остались здесь после большого селя.

Фото: акимат области Жетісу

Местные жители отремонтировали парк внутри, сделали аллею между камнями и превратили ее в достопримечательность. В мероприятии по переносу лишних камней примут участие сильнейшие люди региона. Среди них есть известные "туйепалуаны" региона. Они не только очистят территорию от камней и внесут свой вклад в акцию, но и будут соревноваться в силе. Будут организованы соревнования по поднятию камней, и по итогам награждены лучшие.

Кроме того, ТОО "Акбулак-Продукт" не останется в стороне и внесет свой вклад в республиканскую акцию чистоты. Всем участникам акции будут предложены национальные напитки местного производства.

Фото: акимат области Жетісу

В Екиашинском сельском округе к уборке вдоль реки Теректы также приступили жители села. На сегодняшний день 2 тыс. метров берега реки будут очищены от мусора. Именно берега этой реки отличаются по сравнению с другими местами наличием больших плиточных камней. В ходе акции проводится очистка их поверхности.

Сотрудники службы ЧС области Жетісу призывают к чистоте: на озерах Алаколь, Балхаш, занимающих территорию области, они продолжат свою работу. В преддверии купального сезона, проводя подводную уборку, ДЧС с помощью водолазов очистит водоемы от мусора, обеспечит безопасность и чистоту отдыхающим. Тем самым сотрудники службы ЧС, занимающиеся чистотой под водой, заявляют, что "мера чистоты должна соблюдаться не только на поверхности Земли, но и глубоко в озере".

Фото: акимат области Жетісу

Кроме того, по области организуются конкурсы "Чистый двор", "Чистая улица". В соответствии с результатом экорейда, специально разработанного юными стражами природы, в самых чистых дворах и на самых чистых улицах устанавливаются специальные таблички. Также среди отдыхающих на природе проходит челлендж #Тазаlike. Челлендж чистоты призывает каждого отдыхающего убирать мусор за собой.

Стоит отметить, что в рамках акции "Таза Қазақстан" в области Жетісу задействовано 887 единиц техники, в результате чего вывезено 5388 тонн мусора, очищено 2200 км арычной сети. Кроме того, проведен текущий ремонт 25 826 кв. м автомобильных дорог. На территории области за время акции посажено 29 514 саженцев.

Данные работы охватят всю территорию области и будут продолжены до конца года.