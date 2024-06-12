Глава Фонда "Әділ сөз" вошла в состав Национального курултая

Изменения произошли в составе Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 12 июня 2024 года в Акорде, к работе Национального курултая привлечены новые представители общественности – президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова, президент фонда "Отандастар" Данияр Кадиров, главный редактор общественно-политической газеты "Время" Лев Тараков.

Из состава Национального курултая выведены Арман Кашкинбеков, Денис Кривошеев, Абзал Сапарбекулы.

Последние изменения в составе Национального курултая производились в январе 2024 года.