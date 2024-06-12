Токаев рассказал о роли 120 тысяч этнических корейцев, живущих в Казахстане

Глава государства провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев назвал первый государственный визит Юн Сок Ёля в Казахстан историческим событием. Он подчеркнул, что сегодняшние переговоры расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень, сообщается на сайте Акорды.



Южная Корея, по словам Токаева, стала подлинным экономическим и технологическим локомотивом в глобальном масштабе. А всемирно известные корейские корпорации служат серьезным подспорьем для продвижения позиций страны на международной арене как "ключевого глобального государства".

Касым-Жомарт Токаев остановился на развитии двусторонних отношений. По его словам, Сеул является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корея занимает четвертое место во внешнеторговом обороте и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов нашей страны.

"Как отметил глава нашего государства, Казахстан и Корея за треть века достигли высокого уровня политического диалога, наладили плодотворное экономическое сотрудничество и крепкие гуманитарные связи. Две страны взаимодействуют в различных сферах, включая межпарламентское, межправительственные и межведомственные контакты. Успешно функционируют Деловой совет и Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", – говорится в сообщении Акорды.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, весьма важную роль в построении тесных связей играют регулярные контакты между предпринимателями двух стран. Он с удовлетворением сообщил, что в Казахстане успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом.

Стороны также остановились на развитии культурно-гуманитарных связей.

"120 тысяч этнических корейцев в Казахстане выполняют важную роль и вносят неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь более тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее, являются "золотым мостом дружбы" между нашими дружественными странами", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Юн Сок Ёль выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле и отметил, что в этом году Республика Корея и Казахстан отмечают 15-летие установления стратегического партнерства.

"Республика Корея намерена вместе, рука об руку, продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном – нашим ключевым стратегическим партнером", – сказал корейский лидер.

В ходе переговоров обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.

В завершение встречи президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность корейской стороне за содержательные и конструктивные переговоры.

Во время церемонии встречи президента Южной Кореи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил его за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.