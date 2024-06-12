Майнинговый "городок" ликвидировали под Алматы

В Алматинской области выявили майнинговую ферму, в которой использовали 150 аппаратов, сообщает Zakon.kz.

Операцию по ликвидации майнинговой фермы 9 июня провели полицейские Алматинского областного департамента совместно с оперативниками Департамента экономических расследований на окраине поселка Жамбыл Карасайского района.

"В ходе обыска обнаружены 17 оборудованных контейнеров с майнинговыми аппаратами в количестве 150 единиц. Изъяты два ресивера видеокамер и светозвуковое автоматическое оружие с патронами. В настоящее время установлены шесть лиц, причастных к данной противоправной деятельности", – указано в сообщении.

По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В начале мая сообщалось, что майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана в Россию.