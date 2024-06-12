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Законодательство РК

Казахстанец заразил подругу смертельным заболеванием и поплатился свободой

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 16:01 Фото: Zakon.kz
Жителя Шахтинска приговорили к четырем годам лишения свободы. Он сознательно заразил вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) свою подругу. Девушка осужденного скончалась, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что в 2015 году мужчине был поставлен диагноз ВИЧ.

Его предупредили об уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражение других, а также необходимости соблюдения мер предосторожности.

"В 2016-2023 годах он проживал с женщиной, не уведомив ее о своем заболевании. В результате он заразил потерпевшую ВИЧ-инфекцией, вследствие чего она скончалась".Пресс-служба Верховного суда РК

Вина подсудимого подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть потерпевшей наступила от ВИЧ-инфекции с развитием вторичных заболеваний, и другими материалами дела.

Однако мужчина вину не признал.

В суде уточнили, что санкция ч. 2 ст.118 УК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. По делу смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

Отягчающим – признано причинение правонарушением тяжких последствий – смерти потерпевшей.

"Суд признал подсудимого виновным по ст. 118 ч. 2 УК и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Ему назначено также принудительное лечение".Пресс-служба Верховного суда РК

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что в Казахстане случаи заражения ВИЧ-инфекцией будут расследовать по-новому. Подробнее ознакомиться с изменениями в правилах расследования случаев заражения среди населения можно прочитать по ссылке.

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