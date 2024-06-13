Стало известно, что за загадочные объекты в небе наблюдали жители Алматы и области

Фото: Kris_p_almaty

В ночь на 13 июня 2024 года жители Алматы и Алматинской области сняли на видео неопознанные объекты в небе.

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