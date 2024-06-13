Стало известно, что за загадочные объекты в небе наблюдали жители Алматы и области
Фото: Kris_p_almaty
В ночь на 13 июня 2024 года жители Алматы и Алматинской области сняли на видео неопознанные объекты в небе.
Пользователи задаются вопросом, что это было. Редакция Zakon.kz получила ответ в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
"По мнению специалистов Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова, необычное явление, которое наблюдали жители Алматинской области в ночь с 12 на 13 июня, объясняется сгоранием фрагментов спутника, развалившегося при вхождении в атмосферу Земли. Развалившимся спутником мог быть спутник Starlink-31469, вхождение которого в атмосферу Земли было спрогнозировано на 13.06.2024", – указано в ответе ведомства.
В апреле 2024 года в небе над Алматы сняли на видео редкое природное явление.
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